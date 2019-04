QUÉPASA: ¡Jason Momoa sin barba! La conmovedora razón que lo llevó a afeitarse

El actor Jason Momoa, uno de los nombres del momento en Hollywood, decidió cambiar de look de una forma radical. A pesar de que todos se habían acostumbrado a verlo con barba, ya que no se afeitaba totalmente desde 2012, no dudó en “arrancarse” todo el vello facial de su rostro.

La melena y barba de Momoa se habían convertido en todo un símbolo de masculinidad dentro de la pantalla, lo que le valió interpretar papeles de hombre rudo como el de Aquaman y, por supuesto, el de Drogo en Game of Thrones.

El artista decidió dejar testimonio de este momento en el que se afeitó completamente en un video que se viralizó con rapidez a través de las redes sociales. Al tiempo que iba pasando la máquina sobre su rostro, iba explicando las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión.



Jason Momoa / Youtube

‘Es hora de hacer un cambio’, exhorta

El actor reveló que se trata de un acto simbólico para convocar a las personas a convertirse en agentes de cambio, en seres humanos que se preocupen por el planeta y la cultura del reciclaje.

“Estoy afeitándome esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio para bien, por mis hijos, por nuestros hijos, por el mundo. Hagamos un cambio positivo por la salud de nuestro planeta. Limpiemos nuestros océanos, nuestra tierra, únete a mí en este viaje. Hagamos un cambio hacia el reciclaje infinito del aluminio”, comenta en el video.

Momoa afirma en la grabación que los plásticos están matando la Tierra, por lo que es hora de tomar conciencia de que cada acto puede marcar la diferencia si todos deciden poner su granito de arena.

¿Qué piensas de Jason Momoa sin barba? ¿Se veía mejor antes o después?