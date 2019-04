William Barr cierra el 'Rusiagate' sin evidencias contra Trump

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, salió este jueves ante los medios de comunicación para dar por cerrado el Rusiagate, poniendo fin a las investigaciones realizadas por Robert Mueller sobre la posible colusión del equipo de campaña de Donald Trump con funcionarios rusos en las campañas electorales de 2016.

Poco antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el informe del Rusiagate, Barr salió a presentar las conclusiones de las pesquisas del fiscal especial, dejando libre de cualquier culpa o responsabilidad a los allegados del magnate republicano y actual habitante de la Casa Blanca.

