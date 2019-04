Memo Ochoa y su gran amor por el Standard de Lieja

A pesar de que su nombre sonó fuerte para llegar a otros grandes clubes en Europa, Memo Ochoa nunca logró dar el salto a algún gigante del Viejo Continente. Pese a ello, el arquero mexicano se mostró muy contento de haber permanecido todo este tiempo en el Standard de Lieja, donde se ha hecho de un nombre.

El exportero del América consideró que su actual equipo es la viva muestra de la pasión que despierta el futbol entre la sociedad, ya que se ha convertido en todo un fenómeno. Solo hace falta ver todo lo que provoca en las calles de la ciudad belga.

Memo Ochoa precisó que el futbol de Bélgica está en la élite del mundo, aunque esto solo se traduzca a nivel de selecciones; lo anterior, quedó claro en el pasado Mundial de Rusia 2018.

El seleccionado mexicano aceptó que es una experiencia muy diferente a lo que había vivido en España, ya que resulta igual de desafiante.

“Es algo distinto a lo que venía viviendo en España . Es una liga que al exterior no se tiene tanto conocimiento, pero una vez aquí te das cuenta de las dificultades. Es un torneo que tiene equipos competitivos, que siempre están metidos en Europa League y Champions League . Es un país con muchos scouts y que invierte en las jóvenes promesas con calidad y talento. Ha progresado bastante”, declaró en una entrevista exclusiva para Marca Claro.

Además, Memo Ochoa consideró que ha hecho lo suyo para que el equipo crezca y logre cosas importantes en estos últimos años.

“Tuve la fortuna de llegar a un equipo como el Standard, con su historia y tradición. Es un equipo que no pasaba por los mejores momentos, pero desde mi llegada he podido aportar cosas. Ha crecido, fuimos campeones de Copa el año pasado y disputamos la previa de Champions contra el Ajax, en un sorteo nada sencillo. Este año hicimos una buena Europa League, en el grupo más competitivo, con Krasnodar y con el Sevilla, a los dos les ganamos en Bélgica. Estuvimos a cosa de nada para clasificarnos. Estamos peleando este año para los primeros lugares, cosa que no pasaba años atrás”, precisó.