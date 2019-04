¿El hoyo negro en 'Interstellar' de Christopher Nolan es acertado?

Uno de los mayores avances científicos en los últimos años es la imagen de un agujero negro real, la cual fue modelada por diversos laboratorios astronómicos alrededor del mundo. En términos prácticos, fotografiar uno es imposible, sin embargo, su recreación es posible debido las acciones en conjunto de las agencias espaciales.

Christopher Nolan es uno de los cineastas más reconocidos de la actualidad. Las tramas de sus cintas se destacan del resto por su excelente labor al momento de recrear las leyes básicas de la física en situaciones poco comunes, así como su adecuada aplicación científica para lograrlo.

En su filme Interstellar (2014), Nolan trabajó con la asesoría de un equipo de físicos teóricos para representar su odisea espacial con la mayor precisión científica posible. Esta cinta proporcionó el modelo del hoyo negro más atinado en comparación con la realidad en la historia del cine.

La primera imagen de un agujero negro, presentada hoy, versus el agujero negro mostrado en "Interstellar". No estuvieron muy lejos los productores de la película, con la excepción de los anillos acertaron en la forma circular y la luminosidad de los gases. #BlackHole pic.twitter.com/HVrZFmIlK9 — Eduardo Palacios (@epalacios) 10 de abril de 2019

Aunque a primera vista ambas imágenes luzcan diferentes, la propuesta visual de Christopher Nolan respeta las leyes físicas de un agujero negro con bastante fidelidad. Ambos contienen una estela de luz que rota alrededor de su eje de gravedad.

Este fenómeno se debe la luz es un tipo de energía más que es succionada por la fuerza gravitacional de este cuerpo celeste. Sin embargo, existen partículas que escapan del vórtice, generando un halo luminoso que puede ser percibido por un sensor adecuado para ello.

Así lo ha declarado el físico que trabajó con Nolan durante la realización de Interstellar, Kip Thorne, con el motivo de la primera imagen real de un agujero negro.

“El agujero negro de Interstellar, es casi correcto. Ambos tienen un anillo de fuego brillante que rodea a una circunferencia de materia oscura que gira. El anillo serían los gases que se precipitan hacia el agujero y la circunferencia oscura es el horizonte a partir del cual la luz ya no vuelve atrás” mencionó Kip Thorne en entrevista con Gizmodo.

Hasta hoy, la imagen más popular que teníamos de los agujeros negros era la que Kip Thorne ideó para Interestellar. Con motivo del #EHTBlackHole, recuperamos la entrevista con el Premio Nobel de Física https://t.co/pool35FdoL — El Futuro Es Apasionante (@EsApasionante) 10 de abril de 2019

Cabe aclarar que la fotografía del agujero negro no podría definirse como tal, debido a que no cumple con las características básicas de una. No recopila la luz del cuerpo, sino que es un modelo generado gráficamente a partir de la recopilación de diferentes tipos de energía.

Por ello, la imagen presenta poca nitidez, pues combina los datos de diferentes laboratorios y telescopios repartidos alrededor del mundo. En otras palabras, si la imagen estuviese nítida y fuese tomada como una instantánea, entonces ¿Se parecería más a la de Nolan?