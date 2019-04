QUÉPASA: Chabelo aclara su estado de salud

Este miércoles, el conductor mexicano Xavier López, mejor conocido como Chabelo, se colocó como la principal tendencia de la red social Twitter luego de que se diera a conocer su estado de salud.

Y es que la presentación de la película El Complot Mongol, el director Sebastián del Amo reveló que Chabelo no pudo asistir debido a que no se encontraba bien de salud.

“Desgraciadamente don Xavier no nos pudo acompañar, anda malito, le hicieron una operación recientemente muy a su pesar. Tenía ganas de estar aquí, pero está recuperándose de la espalda, siempre es delicado”, explicó el director Sebastián del Amo en conferencia.

Ante el anuncio, celebridades como Bárbara Mori y Eugenio Derbez, que participan en la cinta, le desearon pronta recuperación.

Chabelo tiene 84 años de edad y desde hace algún tiempo ya manifestaba problemas de salud, especialmente en la columna.

Sin embargo, ante la alarma generada en redes sociales, el propio Chabelo reconoció que está bien de salud, esto para mitigar la preocupación que comenzó a despertar por el caso.

“¡Que no les cuenten cuentos chinos! No estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!”, escribió Chabelo vía Twitter.