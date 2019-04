Asesinan a ex secretario del jefe del Estado Mayor Presidencial

Este miércoles, Sergio Hernández Vega, ex secretario particular del ex Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) Roberto Miranda, fue privado de su vida en su casa en el municipio de Atizapán, Estado de México.

Fuentes nacionales aseguran que el ex integrante del extinto Estado Mayor habría sido asesinado víctima de un presunto asalto, a falta de que las indagatorias indiquen lo contrario.

Los vigilantes del Fraccionamiento Condado de Sayavedra, donde vivía Hernández Vega, alertaron en una primera instancia a la policía municipal del incidente.

El cuerpo del ex integrante del EMP fue encontrado “en el baño, sobre el suelo, vestido y sin calzar, presentando los ojos cubiertos con una corbata roja y un pedazo de tela; y en el interior de la boca un calcetín gris, así como en la muñeca de la mano izquierda se le aprecia atado un pedazo de piola”.

Nancy Álvarez Loranca, esposa del ahora occiso, identificó el cadáver del militar, al tiempo que reportó que el vehículo en el que se estaba moviendo Sergio Hernández Vega no estaba en el domicilio.

La muerte de Sergio Hernández Vega tiene lugar tan solo un día después de que se dio a conocer que los ex gobernadores del Estado de México tendrán que pagar con dinero propio por su seguridad tras la proclamación de un decreto que elimina los privilegios que gozaban los mandatarios.

La medida impulsada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de mayoría en el Congreso del Estado de México, va en línea con lo que se promueve desde el gobierno federal y el Congreso de la Unión.