Ayuntamiento clausura dos locales y le llueven críticas

En redes sociales se desataron las críticas en contra del Ayuntamiento de Puebla, porque clausuró dos locales del Centro Histórico cuyos encargados decidieron exhibir sus productos en la vía pública.

Los vendedores establecidos tomaron esa decisión ante la caída de sus ganancias generada por la presencia de comerciantes ambulantes que no han podido ser regulados por la actual administración que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

Ante esta invasión por parte de los dos establecimientos, el gobierno decidió colocar los sellos de clausura, medida que fue avalada por el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala,

“Nos avisaron desde el día jueves y nosotros platicamos con los compañeros que no son socios y les pedimos acatar, sí estamos buscando que se mejore el centro también debemos estar dentro del Coremun, se les dijo el jueves, el sábado se les volvió a decir, y en la mañana de ayer (martes) hubo dialogo, y de los 12 a 15 comercios que tenían afuera sus productos, dos no quisieron acatar lo que pedía la autoridad y no iba a sancionar, fue y se les avisó pero después de la tercera actuó la autoridad”.