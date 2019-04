Disney+ presenta live action de 'La Dama y el Vagabundo'

La junta de inversores de Disney trajo consigo más de una sorpresa, desde el anuncio del precio del servicio de su próxima plataforma de video bajo demanda, su fecha de estreno, el contenido de su biblioteca de títulos, entre otros asuntos.

Sin embargo, el mayor interés de los seguidores del estudio del ratón fue el tipo de contenidos originales que estarán disponibles desde el inicio del servicio de streaming. Disney+ tendrá a plena disposición de sus usuarios algunos estrenos como la reciente Capitana Marvel (2019) o la serie exclusiva The Mandalorian (2019).

Pero una de las verdaderas sorpresas fue la primera imagen de la cinta live action del clásico animado La Dama y el Vagabundo (1955). Esta nueva versión de la historia original de Erdman Penner y Joe Rinaldi será la quinta producción de Disney que utilizará esta fórmula en 2019.

Live-action ‘Lady and The Tramp’ starring Tessa Thompson & Justin Theroux will be available on Disney+ on its launch day. ?? pic.twitter.com/0sxjqmcMSr — Pop Crave (@PopCrave) 11 de abril de 2019