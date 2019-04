AMLO justifica equivocaciones, 'no son mala fe'

Este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que como cualquier otro ser humano, puede equivocarse, como es el caso más reciente de sus declaraciones, afirmando que no hay mala fe en sus palabras.

De igual forma, López Obrador explicó que hubo errores en el informe que ofreció respecto a las estaciones de servicio en el país que venden más barata la gasolina.

El primer mandatario del país sostuvo que la intensión de su gobierno es mejorar y no le importa admitir la equivocación, por lo que ofrece una disculpa a todos los mexicanos.

“Estamos empezando; como muchas otras cosas, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir mejorando, pero existe la voluntad de actuar con limpieza y honestidad en este caso y en todos. Nos podemos equivocar, pero no hay mala fe. Podríamos estar rectificando en todos los casos, ahora que dimos a conocer lo de las gasolineras, hubo algunas que estaban cerradas y de inmediato se dio a conocer; se reconoce, se rectifica" expresó Andrés Manuel López Obrador .

Por su parte, López Obrador reconoció que no sabía el pago por el uso de la Guardia Nacional que se contempla en la Ley General presentada, por lo que negó totalmente tener conocimiento de este ante una pregunta.

“Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos. Tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca" expresó.