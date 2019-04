¿FGE-Veracruz destruyó pruebas del caso de Velázquez Rangel?

Tan solo un día después de que el ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, haya comenzado su juicio ante el Juzgado Primero de primera instancia, una nueva polémica se genera en torno al ambiente.

Y es que, de acuerdo a Imagen del Golfo, el fiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, habría ordenado a sus subordinados a no ratificar dictámenes en torno al caso de Velázquez Rangel.

Por ejemplo, Winckler Ortiz pidió retirar la computadora del Ministerio Público para destruir evidencias, según confirmaron algunos empleados del juzgado.

Incluso, el abogado Rafael Anzures Ortiz, representante legal del ex directivo del Cruz Azul, le habría reconocido a su cliente que todo está arreglado por cinco millones de pesos.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, ex director comercial de la Cooperativa Cruz Azul, está siendo acusado por su ex pareja sentimental Carmen Pérez Orozco, quien también labora en el grupo, de querer extorsionarla para que no haga públicos videos y fotos que tomó en la intimidad.

En la sesión de este martes, se señaló a Víctor Manuel Velázquez de saturar su audiencia con el objetivo de presionar al juez que lleva el caso, a la espera de que este jueves sea sentenciado o exonerado por el delito de extensión.