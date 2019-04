La historia de las tortas El Rayito

Envuelta en un pedazo de papel, rellena de frijoles, aguacate, rajas y una milanesa frita. Así son las tortas más tradicionales de la ciudad de Puebla, no son cualquiera, quizá para muchos conocedores del buen comer son las mejores en toda la región.

Quién no ha pasado a echarse una al mediodía, saliendo de la escuela, por la mañana, o quién no se ha escapado del trabajo para ir corriendo por unas tortas, no sólo de milanesa, también las hay de jamón, queso blanco, de puerco o combinada.

El Rayito es una de las torterías más concurridas de toda la ciudad, es una empresa familiar cien por ciento poblana con casi medio siglo de vida, pero sobre todo atendida por sus propietarios.

Las tortas las puede comer ahí o si tiene mucha prisa se las ponen para llevar; más tarda un rayo en caer en lo que usted las tiene en sus manos.

La matriz se ubica en la 4 Poniente 2906 de la colonia Amor. En este lugar platicamos con su propietario Jesús Garrido Ramírez quien nos cuenta que la torta más vendida es la milanesa, de las 500 que en promedio hace cada día.

Detrás de su mostrador, donde prepara este delicioso alimento, nos dice que la tortería la puso su papá Isauro Garrido, que en paz descanse, negocio que se extendió a la familia, pues sus hermanos atienden las demás sucursales. La de la 4 Poniente él y su hermano Paco.

Don Jesús tiene dos hijos, Jesús y Ulises quienes también están metidos en el negocio. El primero de ellos nos cuenta también para Sexenio Puebla que le gusta ayudar a su familia, de vez en cuando es él quien va a la Central de Abasto a comprar algunos ingredientes de estas tortas.



***

La primera sucursal que se abrió fue la de la 31 Poniente 1704-A de la colonia Volcanes, hace ya 22 años, esa es atendida por su hermano José Isauro Garrido Ramírez quien además prepara tortas de salchicha, pierna y otros ingredientes.

La segunda tortería se abrió en la 24 Sur aproximadamente hace 15 años, esa la despacha su hermano Antonio Garrido.

La tercera filial se instaló hace 10 años en el bulevar Valsequillo y es atendida por la esposa de don Jesús.

“El negocio lo puso mi papá en 1966. De ahí comenzamos a trabajar mis hermanos y yo, es un negocio familia. Vendemos sólo tortas: las clásicas de milanesa, jamón, queso de puerco y queso blanco.

Son tortas sencillas, nada más llevan aguacate, frijol, rajas y el éxito es que a la gente le gustan, tiene buen sazón y son de buena calidad, eso le gusta a nuestros clientes”

¿Tienen algún ingrediente secreto?

No, el sazón nada más, no hay nada de magia… le echamos ganas, si nos gusta, también le va a gustar a la gente.



¿Y por qué se llaman El Rayito?

Se lo recomendaron a mi papá, cuando dio la razón social le recomendó el nombre una amiga de él y se le quedó. Nada tiene que ver ni con la Iglesia del Rayito, ni mi mamá se llamaba Rayito como por ahí han dicho. Fue una sugerencia, sólo eso.



¿Cuál es la torta que más se vende?

La de milanesa, también jala la pierna abobada en los otros negocios, aquí en la 4 Poniente vendemos sólo las clásicas. Acá la que más piden es milanesa, pero está jalando mucho ahora la de queso de puerco, el queso está muy sabroso.





***

Para los clientes de esta tortería no hay un estilo para comerla, sólo se necesita llegar con un poco de hambre, después el sabor lo hace todo: conquistar al paladar más exigente.

Facundo Rodríguez y sus cuates van de vez en cuando a comer unas dos o hasta tres, dependiendo si desayunaron o no en sus casas. Él nos platica que quizá su secreto es la combinación de los frijoles con las rajas que le ponen, pues pareciera que son adictivas. Y claro, dice que no hay mejor equipo que pasarlas con un Boing de mango bien frío.

José Domínguez también lleva años disfrutando de esta tradición.

“Desde niño mis papás me traían, recuerdo que siempre pedía la del chavo, la clásica de jamón, sin duda son las mejores, cada que tengo hambre aquí vengo, porque además son económicas y llenadoras”.

A este comercio va de todo, desde la ama de casa que dará de comer tortas y que pasa con los niños después de ir por ellos a la escuela, hasta el alumno que se fue de pinta, el trabajador, la pareja de novios o las personas adultas que desde hace años conocen a la familia Garrido.

Doña Josefina Vázquez vive cerca del lugar y su esposa por lo menos una vez a la semana la manda por sus tortas, tiene que pedir doble ración de rajas porque le encantan, ella está segura que éstas tienen un secreto, porque el lugar nunca se ve vacío.



***

Una de las ventajas que ofrece este negocio es que prácticamente está abierto todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Así que para desayunar, comer o cenar, puede disfrutar de una torta El Rayito.



***



Torterías El Rayito



- 4 Poniente 2906, colonia Amor.



- 31 Poniente 1704-A, colonia Volcanes.

* Entrevista realizada en 2014