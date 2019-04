Fallece expresidente Alan García ¡se disparó cuando iba a ser detenido!

El expresidente de Perú, Alan García, perdió la vida este miércoles en el hospital Casimiro Ulloa, localizado en Lima capital, debido a la gravedad de la lesión que se provocó en la cabeza al intentar quitarse la vida para no ser arrestado por las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el exmandatario decidió dispararse en la sien derecha tras enterarse que había una orden de arresto en su contra; sin embargo, no murió de forma instantánea, sino que logró llegar con vida al nosocomio.

Alan García, quien enfrentaba una investigación por sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht, fue ingresado al hospital alrededor de las 6:50 horas locales de este miércoles, bajo diagnóstico de alta gravedad por impacto de bala.

Los reportes médicos indican que el expresidente de Perú sufrió al menos tres paros respiratorios durante la intervención quirúrgica, la cual era necesaria para salvar su vida. Debido a la gravedad de su estado, los esfuerzos de los cirujanos para estabilizarlo fueron infructuosos.

Mis compañeros pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas . Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de abril de 2019