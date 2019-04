Agradece Nibardo Hernández confianza de Acatlán

Acatlán, Puebla. Para agradecer la confianza de los habitantes de su distrito, el diputado local antorchista Nibardo Hernández Sánchez visitó la comunidad de Ilamacingo, perteneciente al municipio de Acatlán, reuniéndose con un grupo de habitantes, quienes reconocieron que es la primera persona con un cargo público que regresa a los pueblos que lo llevaron al triunfo.

En este contexto, Hernández Sánchez explicó que para él era necesario regresar al distrito que lo apoyó, porque “la gente tiene que saber que estoy a su disposición, que mi trabajo es ver por ellos, legislar porque los pueblos marginados tengan mejores condiciones”.

Asimismo, invitó a quienes no votaron por él “a que se acerquen y me den sus opiniones, sus ideas. Aquí no se discrimina a nadie por nada, todos somos parte del mismo distrito y todos necesitamos trabajar para sacarlo adelante”.

Durante su visita a la comunidad, el diputado antorchista se reunió también con el presidente auxiliar, Timoteo Filiberto Campos y se comprometió a trabajar de la mano del presidente auxiliar, “sin distinción partidistas, para gestionar las obras que sean necesarias para estas comunidades abandonadas”.