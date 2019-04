Expresidente Alan García se dispara en la cabeza para no ser arrestado

El pueblo peruano y la comunidad internacional están sumidos en la consternación después de confirmarse que el expresidente Alan García se dio un tiro en la cabeza, en lo que habría sido un intento de suicidio para no ser arrestado por las autoridades.

De acuerdo con lo trascendido, el mandatario del país sudamericano decidió jalar del gatillo mientras apuntaba un arma contra su cabeza en las primeras horas de este miércoles, después de que elementos uniformados llegaran a su domicilio en Lima para arrestarlo por presuntos vínculos con el caso Odebrecht.

Sin embargo, Alan García sobrevivió al disparo en el cráneo y fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde es atendido por especialistas y bajo la supervisión de elementos de la Policía peruana.

De acuerdo con algunos testigos, el exmandatario de Perú llegó al hospital cubierto de una manta roja; poco después, su hijo ingresó al nosocomio para conocer al estado de salud y la gravedad de la lesión, aunque sería muy temprano para sacar conclusiones, según informaron los diarios locales.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 16 de abril de 2019