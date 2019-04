AMLO 'corta' a la mitad el gasto en publicidad oficial

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que la clave del crecimiento económico y el desarrollo del país atraviesa por una correcta política de austeridad, por lo que anunció la reducción en 50 por ciento de la publicidad oficial.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario informó que no replicarán el modelo del gobierno de Enrique Peña Nieto ni de sexenios anteriores, sino que bajarán las estratosféricas cifras a la mitad por un tema de responsabilidad financiera.

De esta manera, López Obrador expuso cuáles serán las líneas a seguir durante su administración en comunicación social; precisó que la contracción de los recursos destinados a la publicidad oficial no significa que se pondrá en riesgo el derecho a la información.

El titular del Ejecutivo Federal indicó que este cambio de esquema y estrategia en la comunicación de su gobierno vendrá acompañado por una mayor transparencia.

“Que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad, nada oculto y, desde luego, no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio. Que no sea un mecanismo de coerción de castigo el presupuesto”, puntualizó López Obrador .

Sobre los errores que han ocurrido en los primeros meses de su administración, el mandatario aceptó que no están ajenos a cometer algunas equivocaciones, pero refrendó que no se tratan de acciones premeditadas, ya que existe la consigna de actuar bajo el principio de honestidad.

Disminuye 50% el gasto de publicidad del #GobiernoDeMéxico — no se utilizarán recursos para premiar o castigar a ningún medio. Esta mañana se publicó en el @DOF_SEGOB la "Política de Comunicación Social" Garantizamos el derecho a la libertad de expresión https://t.co/ukv4gIhPe0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) 17 de abril de 2019

“Vamos a ir corrigiendo, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia”, agregó.