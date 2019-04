Joe Biden o Bernie Sanders ¿quién para enfrentar a Trump en 2020?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó en las últimas horas que Joe Biden y Bernie Sanders son quienes tienen más posibilidades de presentarse como sus principales rivales para las elecciones de 2020.

Como no podía ser de otra forma, el republicano utilizó su discurso agresivo y hostil para lanzar su predicción. A través de Twitter, descalificó a ambos personajes de la vida política, quienes lucen como los mejor posicionados para competir en la lucha por la Casa Blanca el año entrante.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de abril de 2019