La llegada de Disney+ a México y Latinoamérica

Aunque sin fecha específica por el momento, Disney+ reveló las temporadas en las que estará disponible en diferentes territorios alrededor del mundo. El primero en recibir el servicio será Norte América, el cual comprende para la empresa a Estados Unidos y Canadá.

Este periodo se describió como el primer trimestre de 2020. Durante estos meses también llegaría a contadas zonas de Europa occidental como Francia, España, Reino Unido, Alemania, Italia, así como a algunas zonas de Asia y el Pacífico como Japón, Corea o Australia.

En el caso de México y Latinoamérica, Disney+ arribaría en el mismo periodo, pero de 2021. Es decir, la plataforma de video bajo demanda del estudio del ratón se encontraría a poco menos de dos años de distancia.

Disney presentó su servicio de streaming a sus inversores el pasado jueves 12 de abril, donde además de anunciar su contenido, precio, biblioteca y títulos de terceras compañías que formarán parte de su catálogo, confirmaron las producciones originales que estarán disponibles desde su estreno.

Entre muchos títulos, destaca la primera ficción televisiva de Star Wars en formato de acción real. Se trata de la serie escrita y producida por Jon Favreau, protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Carl Weathers, entre otros, The Mandalorian.

En este sentido, The Mandalorian estará disponible desde el primer día en que la plataforma Disney+ se encuentre activa para los usuarios. Sin embargo, no se confirmó si los territorios en los que el servicio llegue meses más tarde podrán consumir la ficción de otra manera. Si no se diera el caso, el estudio debería estar preparado para el consumo no autorizado de este producto.