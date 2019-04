Barcelona y Ajax avanzan a semis de Champions League

Este martes se reanudaron los cuartos de final de la UEFA Champions League con los duelos de vuelta entre Barcelona y Manchester United, así como Juventus y Ajax.

El FC Barcelona, en su casa, el Camp Nou, recibió al Manchester United de Solskjaer, dejándolos eliminados sin mayores problemas con un marcador a favor de 3-0.

Al minuto 20 de juego, el Barcelona ya estaba ganando por 2-0 con goles al 15’ y al 19’ que acabaron con todo intento de reacción de los Red Devils.

Para el segundo tiempo, el brasileño Philippe Coutinho cerró el marcador a tres goles a favor en el minuto 60, calificando a semifinales a la espera del sorteo de este viernes para saber su rival.

En cambio, en Turín, la Juventus se adelantó en el partido con un cabezazo del portugués Cristiano Ronaldo, el cual esperaba ser decisivo para la afición bianconeri.

Sin embargo, la reacción del Ajax no tardó en hacerse notas con el empate seis minutos después obra de Donny van de Beek, lo cual daba esperanzas a los de Países Bajos.

En el resto del encuentro, la Juventus no se encontró más en el campo, y menos cuando De Ligt anotó el tanto que calificaría al Ajax a semifinales por primera vez en más de 20 años.

? RESULTS ?



???? Impressive Ajax #UCL semi-finalists for 1st time since 1997 ??????

???? Messi & Coutinho net as Barcelona book last 4 place in style ??????



?? Which players impressed you tonight? pic.twitter.com/X5u6KKAX1Y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 de abril de 2019