Primera imagen de las nuevas 'Ángeles de Charlie' en acción

La nueva adaptación cinematográfica de los Ángeles de Charlie (2019) dirigida por Elizabeth Banks que llegará a cines comerciales el próximo 15 de noviembre, presentó nuevas imágenes con sus protagonistas en acción.

Esta sesión fotográfica fue una exclusiva de la revista estadounidense Entertainment Weekly cuyo equipo periodístico visitó los diferentes sets de grabación localizados en Estados Unidos, Alemania y Turquía.

En varias de las imágenes se pueden apreciar a las protagonistas Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska en situaciones que aparentan ser parte de las misiones a las cuales se enfrentarán en la trama de la película.

Sony has released the first images from CHARLIE’S ANGELS. The reboot is being directed by Elizabeth Banks and stars Kristen Stewart, Naomi Scott, and Ella Balinska as the titular spies.



Source: @EW pic.twitter.com/anUvEz0M71 — Talk Film Society (@TalkFilmSoc) 11 de abril de 2019