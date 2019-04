Russell Wilson, el jugador mejor pagado en la NFL

El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, se ha convertido en el jugador mejor pagado en la NFL gracias al nuevo contrato que lo vincula con el equipo del estado de Washington.

Con una publicación en redes sociales, Wilson anunció al acuerdo al que llegó, una extensión de contrato por cuatro años que le pagará 140 millones de dólares.

El nuevo acuerdo llega hasta el final de la campaña de 2023 e incluye una bonificación por firma de 65 millones de dólares y 107 millones en dinero garantizado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">To Mark Rodgers <a href="https://twitter.com/johnmarkrodgers?ref_src=twsrc%5Etfw">@JohnMarkRodgers</a> my agent & father figure... You believed in me 10 years ago when no one else would..<br><br>Thanks for being who you are as a man and friend. You are the best in the game. <br><br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/FootballandBaseball?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FootballandBaseball</a> ??</p>— Russell Wilson (@DangeRussWilson) <a href="https://twitter.com/DangeRussWilson/status/1118151200606605313?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de abril de 2019</a></blockquote>

Gracias a esta suma de dinero, que asciende a 35 millones de dólares por año, supera el salario anual promedio de 33.5 millones de dólares de Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay Packers, el cual firmó el año pasado, siendo el mejor pagado de la NFL.

Cabe recordar que el contrato actual de Russell Wilson, de 87.6 millones por cuatro años, expiraba al final de la próxima campaña.

"El objetivo y la esperanza de Russell eran que iba a continuar su carrera con los Seahawks y continuar trayendo campeonatos a la ciudad”, dijo Rodgers. “Piensa que aún quedan cosas por hacer y está deseoso de proceder sin tener que preocuparse por contratos y su futuro”.

A sus 30 años de edad, Russell Wilson había fijado un plazo hasta la medianoche para un nuevo acuerdo con Seattle, o de lo contrario, probablemente habría terminado en otra franquicia.

De acuerdo al propio Wilson, lo que buscaba era certidumbre sobre su futuro antes de arrancar los programas de entrenamientos de pretemporada del equipo, que comenzaron esta misma semana.