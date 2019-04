QUÉPASA: Así se forran de dinero las Kardashian por una foto en Instagram

La familia Kardashian es una de las más polémicas y controversiales, mujeres llenas de glamour y sensualidad que gustan de presumir su vida en todas las redes sociales. Entre sus preferidas está Instagram; pero si pensaste que se trata únicamente de un simple hobbie, es un completo error, ya que han sabido convertir la plataforma de fotografías en un negocio altamente redituable para sus carteras.

En primer lugar, Kendall Jenner, Kim Kardashian y Kylie Jenner sobresalen en la lista de las diez mujeres con mayor cantidad de seguidores en Instagram; es lógico que las marcas consideren poner jugosos contratos ante las influencers con tal de promocionar sus productos. Por poner un ejemplo, Kourtney y Khloé suman más de 167 millones de followers solo ellas juntas. ¡Descomunal!

Recientemente, la madre del clan, Kris Jenner, decidió romper el silencio y revelar la verdadera cantidad de dinero que les deja Instagram. Sin lugar a duda, se confirma que la red social juega un papel crucial para forrarse de billetes.

Si bien Kris no reveló la cantidad exacta que cobra cada una por foto, señaló que cada publicación les deja una suma de al menos seis cifras. Así es, lo menos que reciben por compartir algo en sus cuentas son cien mil dólares, lo que se traduciría en aproximadamente 1.8 millones de pesos.

Por supuesto, quienes más cobran son aquellas que tienen más alcance dentro de Instagram; este el caso de Kim, Kylie y Kendall Jenner, mientras que Khloé y Kourtney no manejarían cifras tan estratosféricas. Esto no quiere decir que las dos últimas no se forran de dinero con cada post en Instagram, solo que lo hacen a un ritmo menos exuberante que las tres primeras.

De la misma forma, Kris dio a conocer que el post resulta mucho más jugoso y redituable si se trata de promocionar un producto farmacéutico, bebida o algo para utilizar en el cuerpo, debido a que las compañías multinacionales están dispuestas a pagarles cuantiosas sumas por utilizar su imagen e influencia.