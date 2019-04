'The Mandalorian' libera sus primeras imágenes

La Star Wars Celebration nos dejó momentos épicos; por supuesto, el estreno del primer tráiler de Episodio IX: The Rise of Skywalker, pero también el lanzamiento de las primeras imágenes de The Mandalorian. Sin duda alguna, fue uno de los atractivos del evento que tuvo pendientes a los millones de fans del universo galáctico.

Entre los grandes proyectos de Disney para su plataforma en streaming se encuentra The Mandalorian, la serie que promete seducir a varios amantes de esta franquicia y hacerlos voltear hacia Disney+. La plataforma de la compañía de entretenimiento realmente tiene pensado competir al máximo nivel contra Netflix y HBO. Sí, deberían estar preocupados.

A estas alturas, todos saben que The Mandalorian presentará una serie de hechos que se ubicarán entre la caída del Imperio y el emerger de la Nueva Orden, teniendo como protagonistas a Jango y Bobba Fett. ¿Quién es el protagonista? El actor Pedro Pascal es quien se encargará de esta nueva aventura televisiva.



Disney



Disney

Afortunadamente, no solo tenemos especulaciones y rumores sobre la serie que tiene prevista el nuevo servicio de contenido en streaming, sino que también se lanzaron imágenes oficiales que nos dan una idea del tipo de fotografía y ambiente que veremos en la producción.

The Mandalorian también incluye a un elenco conformado por Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi y Wener Herzog, por mencionar a los principales.

En tanto, la producción ejecutiva de la serie recae en Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson, aumentando así las expectativas sobre lo que veremos en la televisión para el segundo semestre de este año.



Disney