Las profecías de Nostradamus ¿predijo el incendio de Notre Dame?

El pasado 15 de abril quedará grabado en la historia como una jornada trágica para el pueblo francés, después del incendio que se registró en la Catedral de Notre Dame. En las últimas horas, ha surgido una profecía de Nostradamus que eriza la piel, ya que guarda demasiadas semejanzas con lo que sucedió en la capital parisina.

El nombre real de Nostradamus era Michel de Notre-Dame; fue uno de los astrólogos más reconocidos que ha visto la historia, dedicado al estudio de la ciencia y las señales astrales. Se encargaba de interpretar todo lo que sucedía para lanzar profecías, muchas de las cuales ya se han cumplido.

Sus predicciones resultan estremecedoras, especialmente, cuando encontramos fragmentos en su obra que parecen haber acertado tras sucesos como los de la víspera.

Varios internautas han expresado su sorpresa al leer las líneas de la obra del astrólogo, debido a que hace alusiones directas a un símbolo de la Iglesia Católica y a la Virgen María, a quien está dedicado el templo que yace en el corazón de París.

The website is now back up after a crash - thanks for your comments! This is the second of the two-part series on the Nostradamus astrology prediction of #NotreDameCathedralFire with new horoscope details.https://t.co/jMPa2CqbCm — Jessica Adams (@jessicacadams) 16 de abril de 2019