Sylvester Stallone revela cuál es la peor película de su carrera

El actor Sylvester Stallone ha estelarizado auténticos éxitos en taquilla, comenzando por la clásica saga de boxeo, Rocky; su nombre está ligado al género de acción, así como a otra de las franquicias que le reportó numerosas ganancias, tal es el caso de Rambo. En esta ocasión, la estrella de Hollywood se portó muy autocrítico de su obra y reveló cuál considera la peor película de toda su trayectoria.

Difícilmente, los actores acceden a hablar de sus tropiezos del pasado, pues con frecuencia prefieren olvidar esas páginas oscuras que solo les provocan vergüenza o arrepentimiento. No es el caso de Stallone, quien no tuvo reparo en decir qué película suya cree que no merece la pena.

Sylvester confesó que el error más grande de su carrera fue acceder a participar en ¡Para o mamá dispara!, una decisión que parece muy lógica y que no sorprende porque se trata de un género donde el actor no tiene ningún peso: la comedia.

Varios de fans secundan la opinión del intérprete del invencible Rocky, ya que la incursión de Stallone en el género de risas terminó por generar más aberración que carcajadas. No hay duda de que debe entrar entre los filmes más bizarros y agobiantes de la década de los 90.

“Hice algunas películas verdaderamente malas, pero esta fue la peor. Si en alguna ocasión necesitan a alguien que confiese un asesinato, solo siéntenlo a ver la película. Confesará todo en 15 minutos”, señaló entre risas.

¡Para o mi mamá dispara! fue estrenada en 1992 y contó como protagonistas con Sylvester Stallone, Estelle Getty y JoBeth Williams. Desde la trama, estaba condenada a fracasar, pues narra la vida de un detective de Los Ángeles que recibe la visita de su madre, la cual se entromete en su vida personal y profesional como si todavía fuera un niño.