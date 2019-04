Lamentan tragedia de Notre Dame, pero le recuerdan a Francia los bombardeos en Siria

La comunidad internacional lamentó el incendio que consumió parte de la Catedral de Notre Dame, una tragedia que sumó varios mensajes de apoyo y solidaridad; sin embargo, también hubo usuarios en redes sociales que se volcaron contra el Gobierno de Francia para recordarle el daño que ellos ocasionaron en Siria.

Si bien lamentaron el siniestro ocurrido en este emblemático edificio, criticaron a las autoridades francesas por presunta hipocresía, ya que en ningún momento mostraron interés por la reconstrucción de las viviendas o edificios que redujeron a cenizas durante sus bombardeos contra las ciudades de Damasco y Homs.

De la misma manera, lamentaron que la prensa internacional no le diera la misma importancia a los “incendios” provocados por las bombas, ni a los cientos de víctimas que dejaron los ataques aéreos en territorio siria, a diferencia de lo que sucedió en París la tarde del lunes.

??????DRAMÁTICO



Finalmente en Notre Dame...



Una niña sale de las ruinas de la catedral con su hermanito que no se sabe si sobrevivió...



Me avisan que la fotografía es en Siria luego de constantes bombardeos.

No ampliaremos. pic.twitter.com/aib30IXrsg — Loch Ness (@tomepintura) 16 de abril de 2019