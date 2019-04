'No a la censura de la prensa', aclara AMLO frase que indignó a periodistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió este martes al paso de la polémica y la controversia por una frase que lanzó el día lunes durante su rueda de prensa en Palacio Nacional, una declaración que causó mucha indignación en el gremio periodístico por no su ambigüedad.

La polémica estalló cuando el mandatario hizo referencia al intercambio intenso de ideas que tuvo con el periodista Jorge Ramos, quien acudió a la conferencia matutina del Ejecutivo el pasado viernes para cuestionarlo sobre el número de homicidios en el país.

“No, yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan pues ya saben ¿no? Lo que sucede, pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo”, comentó.