Jonathan dos Santos se siente valorado con el 'Tata' Martino

El mediocampista del Galaxy, Jonathan dos Santos, es uno de los jugadores que está contento con el inicio del proceso de Gerardo Tata Martino; no ocultó su felicidad por el fin del periodo de Juan Carlos Osorio, pese a que no lo expresó de forma explícita.

En declaraciones para Fox Sports, el menor de los Dos Santos dio a entender que el término de la era del colombiano al frente del Tricolor le sentó bastante bien, ya que ahora tiene otras sensaciones sobre el manejo del equipo nacional.

“Te voy a ser sincero, en el pasado no me sentía valorado, esa es la verdad. No me sentía un jugador más de la Selección Mexicana; cuando iba sentía que estaba ahí solo por estar, pero al final son decisiones de los técnicos y, ahora mismo, estoy contento de la oportunidad que me ha dado Gerardo Martino; no quiere decir que por eso jugaré siempre, pero he vuelto con ganas y valorado”, señaló.