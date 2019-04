Tuve momentos difíciles, pero no pensé en volver a México: Héctor Herrera

El mexicano Héctor Herrera atraviesa por un momento muy dulce de su carrera; los rumores lo colocan en el Atlético de Madrid y, si no llegara a ser así, existen varios toros del futbol internacional que están interesados en sus servicios.

No hay duda que el seleccionado mexicano, capitán y figura del Porto de Sérgio Conceicao, tiene lo necesario para triunfar en cualquier lado. En algún momento, su nombre fue ligado incluso al Real Madrid, pero todos saben que llegar a la casa blanca no es cosa sencilla. Quizá fue lo mejor.

En entrevista para Marca Claro, Herrera confesó que nunca pasó por su cabeza regresar al futbol mexicano durante los momentos complicados en Europa, ese periodo de adaptación y los bajones de juego donde muchos se cuestionaron sobre su calidad para mantenerse en el futbol de élite.

“Ha habido momentos difíciles, pero nunca pensé en regresarme a México. Desde el momento en que partí para Europa sabía que no iba a ser una aventura fácil. Sabía que tenía que trabajar muy duro día con día para estar cada vez mejor. Cuando llegaron los momentos difíciles nunca me pasó por la cabeza regresar a México. No porque menosprecie a México o porque no lo extrañe, simplemente quiero seguir demostrando que tengo la capacidad para seguir jugando en Europa”, comentó.