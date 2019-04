Declaran 'contingencia' por caravana migrante en Huixtla

El Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, declaró en las últimas horas contingencia por el ingreso de la caravana migrante, después de sus esfuerzos infructuosos para evitar que los indocumentados entraran al municipio. A pesar de que trataron de bloquearlos en los límites geográficos, los cuerpos de seguridad locales no pudieron hacer mucho para frenar al grupo de más de cuatro mil personas.

A través de un comunicado, las autoridades de Huixtla dieron a conocer que los miembros de la caravana migrante ignoraron sus indicaciones, para después entrar sin autorización al municipio. Por ende, procedieron a declarar una contingencia y a emitir una serie de recomendaciones para la población.

Entre ellas, se encuentra la no apertura de los negocios y establecimientos comerciales, además de que también llamaron a los residentes locales a no salir de sus casas. Presuntamente, esto sería para que no fueran víctimas de vandalismo o se vieran envueltos en peleas.

De la misma forma, el Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, urgió a la sociedad a denunciar ante la Policía cualquier altercado o problema causado por la caravana de migrantes, la cual irrumpió en el país la semana pasada por la frontera sur.

“Los comercios ya cerraron, la seguridad de la población es la principal preocupación de nuestro gobierno”, señala el Ayuntamiento a través de un video institucional.

No es la primera ocasión en que Huixtla trata de impedir el acceso de una caravana migrante, siendo uno de los municipios que se ha comportado de forma más reacia a la entrada de indocumentados tras argumentar problemas de seguridad.

El recorrido hacia Huixtla por parte de los inmigrantes centroamericanos inició durante la madrugada del lunes; un grupo de más de cuatro mil personas, procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras en su mayoría, marcharon rumbo al municipio desde Tapachula.