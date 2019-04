QUÉPASA: ¡Resistan! Filtran escenas de 'Avengers: Endgame' y los fans estallan de ira

Las redes sociales estallaron en polémica y coraje por parte de los fans de Marvel, después de que alguien filtrara una serie de escenas de Avengers: Endgame, la película más esperada del género superheroico para este año y que pondrá fin a la Fase 3 del Universo Cinematográfico de la franquicia (UCM).

Lo peor de todo, es que la filtración que ocurrió durante las últimas horas de ayer involucra escenas muy importantes del filme. No se trata de una secuencia de poca trascendencia, sino de los últimos momentos de la cinta dirigida por los hermanos Russo.

Miles de usuarios decidieron abandonar Twitter y no reconectarse en la plataforma hasta pasado el 26 de abril, ya que no desean mirar las escenas que matarían cualquier incertidumbre o la misma emoción de ver el desenlace de la batalla contra Thanos.

Antes de partir de Twitter, los internautas criticaron con fuerza a todos aquellos que se dedicaron a filtrar las escenas spoilers de Avengers: Endgame. En tanto, otros se mostraron muy orgullosos de arruinarles la experiencia a quienes no soportaron la tentación y vieron las escenas filtradas.

Por supuesto, estallaron los memes en la plataforma de microblogging; no había manera de que esta situación no fuera no tomada con humor por parte de varios tuiteros. En poco tiempo, la polémica por las escenas filtradas de Endgame se volvieron tendencia nacional e internacional.

A continuación, Sexenio presenta los mejores memes sobre esta situación controversial que arruinó a una gran cantidad de fans de Marvel la experiencia de ir al cine el próximo 26 de abril.

Los mejores memes

Yo sin ver las filtraciones de Endgame pic.twitter.com/dxsQxA4hgX — Reina de las básicas (@lxrrrx) 16 de abril de 2019

Os aviso desde mi cuenta que ya están circulando spoilers muy gordos de Avengers Endgame. Sin más os aconsejo que silenciéis palabras clave relacionadas.

Por mi parte bloquearé al mínimo importante que vea. Mucho cuidado con las redes sociales! pic.twitter.com/8qBkMQnH7v — Hierro (@IsHierro) 16 de abril de 2019

Yo entrando a Twitter para ver qué está pasando // Yo cuando vi que hay spoilers de Endgame pic.twitter.com/aldLAISRiP — ?????????? ???????????????? ???????? (@rogerlateshow) 16 de abril de 2019

Así estoy tratando de no ver ningún tipo de filtración de Avengers: EndGame pic.twitter.com/PN7XVrKoYN — ?Nai (@NaiNaretto) 16 de abril de 2019

Para los que vieron los spoilers de Endgame pic.twitter.com/CgImWrDwiw — King Ivar ???? (@el_deshuesado) 16 de abril de 2019

como cuando entras a ver si publicaron un nuevo trailer de Avengers Endgame pero son solo spoilers pic.twitter.com/63UzpY2RV0 — Js?idk (@J_stidk) 16 de abril de 2019

Casi me como el spoiler de endgame estaros quietecitos PUTXS pic.twitter.com/i47BxRehNQ — ???????????? ??.?? (@miiguelangelb) 16 de abril de 2019

Cuando te despiertas a las 3am y abres accidentalmente la filtración de #EndGame revisando el facebook pic.twitter.com/u5Fiis4evc — Leonardo Carvajalino (@LeitoCarva) 16 de abril de 2019