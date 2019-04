¿Hay alguna oferta por Edson Álvarez para migrar a Europa?

El presidente operativo y deportivo de América, Santiago Baños, reconoció que el conjunto de Coapa no ha recibido ofertas por Edson Álvarez, más allá de lo que se ha afirmado en diferentes medios de comunicación.

Y es que el canterano azulcrema ha tenido un buen nivel tras lo sucedido en la Copa del Mundo de Rusia 2018, llegando a ser campeón con el América y siendo decisivo en la fase final del torneo anterior.

“Obviamente estoy consciente que tomó un nivel importante y se ha vuelto un referente. Si soy sincero, no ha habido alguna oferta por él. Supongo que llegará. Al día de hoy, no hay nada formal por Edson”, dijo en entrevista para ESPN AM.