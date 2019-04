Kumail Nanjiani podría unirse al elenco de 'The Eternals' de Marvel

Después de los rumores que colocaban a Angelina Jolie en el reparto principal de The Eternals (2020), la incorporación del primer superhéroe abiertamente homosexual al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) o la adhesión de Hércules a la agrupación de seres cósmicos, las especulaciones siguen alrededor de esta producción.

Esta vez, varios medios estadounidenses como The Holllywood Reporter acercan al comediante de origen paquistaní Kumail Nanjiani quien actualmente está en la nueva temporada de The Twilight Zone (2019) al elenco de The Eternals.

Se desconoce el papel que Nanjiani podría personificar, pero las fuentes afirman que se trataría de uno de los principales, en este sentido podría ser el rostro de Ikaris o Hércules, ya que son los únicos personajes confirmados hasta el momento.

Kumail Nanjiani es un actor y comediante nominado al Premio Oscar en la categoría de Mejor Guion Original por el libreto que coescribió con Emily V. Gordon, The Big Sick (2017). Sin embargo, en territorio estadounidense principalmente ha destacado por su labor en la comedia.

Este año Nanjiani estrenará dos cintas, la primera de ellas será Hombre de Negro: Internacional (2019) en donde presta su voz para un personaje llamado Pawny. La otra cinta es la comedia de acción de Fox Stuber (2019) la cual protagoniza junto a Dave Bautista.

A la espera de la confirmación de los fichajes de Kumail Nanjiani y Angelina Jolie, Marvel Studios continúa preparándose para el estreno de su película más importante hasta la fecha, Vengadores: Endgame (2019), cinta que cerrará once años de historia del estudio.