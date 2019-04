Líderes internacionales lamentan incendio en Notre Dame

El incendio en la Catedral de Notre Dame en París, Francia, no ha pasado inadvertido en ningún rincón del mundo, que ve como una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo se consume entre las llamas.

Uno de los primeros en manifestarse al respecto fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien a nombre de toda una nación lamenta lo que está sucediendo en la Catedral de Nuestra Señora de París.

En el mismo sentido, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó la tragedia, calificándola de una catástrofe para Francia y para Europa en general.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrible el incendio que afecta a Notre Dame, la construcción que data de 1345.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019