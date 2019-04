Ebrard ofrece apoyo para la reconstrucción de Notre Dame

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, expresó su pesar por el incendio que está consumiendo parte de la emblemática Catedral de Notre Dame en París, Francia.

Con un mensaje en la red social Twitter, el canciller mostró su solidaridad con Francia y ofreció respaldo técnico para la reconstrucción.

Nous regrettons profondément l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris.Le peuple et le gouvernement du Mexique expriment leur solidarité avec la France et mettent a disposition leur soutien et leurs connaissances pour la reconstruction à venir.@francediplo_ES — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 15 de abril de 2019