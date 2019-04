Volveré más fuerte: Harry Kane tras su lesión

El delantero de 25 años de edad, Harry Kane, aseguró que volverá más fuerte que nunca luego de la lesión en el tobillo que sufrió el martes pasado en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Manchester City.

Y es que en una acción por la banda, Kane sufrió un pisotón en el tobillo por parte de Fabien Delph, lo que lo obligó a abandonar el campo y a dejar el estadio en muletas, para no apoyar el pie en cuestión.

Con un mensaje en la red social Twitter, Harry Kane reconoció estar mal por haber tenido que dejar el encuentro, más allá de que el Tottenham Hotspur se llevó la ventaja para el duelo de vuelta de esta semana.

Gutted to go off injured but every setback is a chance to come back stronger than ever. Big finish from the boys to go on and win! #COYS #UCL pic.twitter.com/vWR79WlMT6 — Harry Kane (@HKane) 10 de abril de 2019