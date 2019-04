¡Arde Notre Dame! Un incendio consume la emblemática catedral de París

La emblemática catedral situada en el corazón de París, Notre Dame, registra un fuerte incendio que le ha dado la vuelta al mundo. Un símbolo de la cultura y la arquitectura en la capital francesa se vio envuelta por las llamas, mientras el Cuerpo de Bomberos intenta sofocarlas a marchas forzadas.

Una inmensa columna de humo se levanta sobre el inmueble, visible desde varios puntos de la ciudad y dejando una estampa monstruosa que ya ha causado mucha preocupación entre los locales y la comunidad internacional.

De acuerdo con los Bomberos, el incendio pudo haberse originado durante los trabajos de rehabilitación que se estaban realizando en el edificio, aunque todavía es demasiado temprano para sacar conjeturas sobre los hechos, indicaron funcionarios de la ciudad.

El portavoz de los Bomberos informó que el incendio arrancó alrededor de las 18:50 horas locales; por el momento, las autoridades no tienen un reporte certero de los daños, pero se anticipan cuantiosos y de gran pérdida para el valor patrimonial por tratarse de la Catedral de Notre Dame

La zona permanece acordonada, sin embargo, miles de turistas y habitantes de la metrópoli se han dado cita en lugares elevados para contemplar una escena que parece sacada de una película de ciencia ficción.

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, urgió a la población a no acercarse a la zona, además de anunciar que se instaló un perímetro de seguridad para facilitar los trabajos y no poner en riesgo vidas inocentes.

