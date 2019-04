'Game of Thrones': Todo lo que pasó en el primer capítulo de la Temporada 8

Este domingo se estrenó el primer capítulo de la Temporada 8 de Game of Thrones, una de las series dramáticas que ya ocupa un lugar de honor en la historia de la televisión.

El primer episodio no decepcionó, debido a que fue asentando el camino para los cinco capítulos restantes, los cuales deberán estar llenos de más emoción en la pugna por hacerse del Trono de Hierro. Si no has visto el capítulo de arranque de la última temporada, será mejor que no sigas leyendo, porque estará plagado de SPOILERS.

En este episodio de Game of Thrones, Jon Snow se enteró de que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, además de que Ned Stark mintió para poder protegerlo, ya que Robert lo habría ejecutado si hubiera conocido su identidad. De esta manera, se confirma que él es el verdadero rey de los siete reinos.

Asimismo, Daenarys llegó a Invernalia, donde Sansa Stark le hizo entrega del mando. Gran entrada acompañada de sus dragones y tropas de inmaculados. Poco después recibe la noticia de que su dragón se encuentra al servicio del llamado Rey de la Noche; los caminantes blancos marchan con sed de guerra hacia ellos.

Otro de los momentos épicos fue el reencuentro en Jon Snow y Arya. Este se conmueve profundamente al ver que su pequeña hermana está convertida en una valiente guerrera.

Además, Sansa también vuelve a ver el rostro de Tyrion. Ella le ofrece disculpas por haber partido sin avisarle, lo que terminó por hacer que lo acusaran del asesinato de su sobrino.

Por su parte, Cersei Lannister se entera de que los caminantes blancos van a golpear con fuerza Invernalia. Se reunió con Euron Greyjoy, quien le lleva caballos y hombres para pelear en su nombre. Aprovechando que su tío está con la Cersei, Theon rescata a su hermana, para después irse al norte para pelear al lado de los Stark.

Daenerys y Jon se muestra muy unidos, e incluso este último es invitado a montar uno de sus dragones. Ambos pasean por los cielos de Invernalia, demostrando que ambos sienten una gran atracción.

El episodio cierra como el primero de la Temporada 1 de Game of Thrones, con una escena dramática entre Jaime Lannister y Bran Stark.