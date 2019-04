¡Revelado el final de 'Game of Thrones'!, según los hermanos Russo Los hermanos Russo, directores de 'Avengers: Endgame' no se quisieron quedar fuera de la discusión sobre el final de 'Game of Thrones'.

Foto: Game of Thrones / HBO Los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Endgame, no fueron insensibles al arranque de la Temporada 8 de Game of Thrones, una de las series que es considerada como un gran fenómeno televisivo a nivel mundial. Aunque todo parece ser una estrategia para dirigir las miradas hacia el gran estreno de su próxima cinta el 26 de abril, los Russo se pusieron creativos a la hora de predecir el final de Game of Thrones; no es una broma, se aventuraron a especular sobre qué es lo que sucederá en la batalla por el Trono de Hierro. En una entrevista para Mashable, las mentes que estuvieron detrás de cintas como Capitán América: El primer vengador, Capitán América: El soldado del invierno, Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War dieron a conocer su final de la popular serie de HBO. “Ese programa está tan bien escrito que no puedo imaginar que sea predecible”, dijo Joe Russo. Sin embargo, Anthony Russo fue un poco más directo y aventurero al predecir el final de la exitosa serie de televisión, considerada ahora como una de las mejoras jamás realizadas. “Se siente como que Winterfell va a ser destruido (…) Entonces, todos necesitarán un nuevo hogar en algún momento, por lo que un final satisfactorio no puede ser que todos mueran (…) Alguien tiene que subir a ese trono; de alguna manera, hay algo de benevolencia hacia adelante. De lo contrario, será un final realmente y jodidamente deprimente”, señaló. Este domingo se desató la fiebre por el arranque de la Temporada 8, la última de una aventura televisiva que gira en torno a las novelas de George R.R. Martin. Desde que finalizó la Temporada 7, los fans han dado a luz a múltiples teorías sobre cómo terminará Game of Thrones, ganadora de múltiples premios y considerada ya por muchos críticos como una auténtica obra maestra.