ESPECIAL: 6 cosas que no sabías sobre el hundimiento del Titanic

El hundimiento del Titanic es uno de los relatos más conocidos por la cultura popular; casi todos hemos escuchado hablar de ese gigantesco buque se fue a las profundidades del océano. Los mitos sobre este episodio siguen formando parte de la sociedad y resulta imposible no sentirse atraído para conocer sus más profundos secretos.

El RMS Titanic fue un transatlántico británico que maravilló a todo el planeta, pues al terminar su construcción fue presentado como el mayor barco del mundo. No era simple mercadotecnia; auténticamente, se trataba del buque más grande jamás construido por el hombre.

Por ende, las miradas estaban puestas en ese primer recorrido que partió de Southampton, Reino Unido, con un total de dos mil 223 pasajeros a bordo. Solo cinco días después de haber zarpado, las páginas de los principales diarios del planeta informaron sobre la gran tragedia, el transatlántico se había hundido durante la madrugada del 15 de abril por haber impactado contra un iceberg.

De acuerdo con el registro histórico, un total de mil 514 perdieron la vida en este lamentable episodio, lo que terminó por convertirlo en uno de los mayores naufragios que se han registrado en toda la historia en tiempos de paz. Entre sus pasajeros, se encontraban algunas de las personalidades más ricas y adineradas del planeta, tomando en cuenta que era un barco de lujo.

En su interior, el Titanic contaba con lo último de tecnología y recreaciones para asegurar el máximo confort a los pasajeros. De esta manera, había sido diseñado con un gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes y camarotes muy opulentos.

En el marco del 117 aniversario de su hundimiento, Sexenio presenta seis datos que pocos saben sobre el Titanic y la tragedia que dejó cientos de muertes.



Tomada de Muy Interesante

El libro que predijo a tragedia

El libro Futility, de Morgan Robertson, vio la luz en 1898 y presentaba una trama muy parecida a la gran tragedia del Titanic. Hablaba sobre el hundimiento de un transatlántico en situaciones muy parecidas a las del lujoso buque. Otra gran coincidencia es que el barco de esta obra se llamaba Titán. Sin duda, una de esas coincidencias que estremecen.

El mal augurio

Durante sus maniobras para zarpar de Southampton, el Titanic casi choca contra otro navío. Muchos de los presentes se quedaron helados y aseguraron que se trataba de un mal augurio. Tenían razón.

El incendio del Titanic

El poderoso buque salió al océano con un incendio en las calderas. El fuego estaba bajo control, sin embargo, el punto de impacto contra el iceberg ocurrió en esta zona del barco. Presuntamente, el incendio habría mermado la solidez de la estructura, ya que los expertos aseguran que el casco no se debió haber quebrado con tanta facilidad.



Tomada de Muy Interesante

El choque frontal habría salvado cientos de vidas

De acuerdo con investigadores, un choque frontal del Titanic con el iceberg era lo mejor. Si bien es cierto que la proa se rompería de forma inmediata, el agua habría entrado a una menor cantidad de compartimentos. De esta manera, la ayuda habría llegado a tiempo.

Mujeres y niños primero, la regla

En la película de Titanic, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, se observa la aplicación de la norma de ‘mujeres y niños primero’; en aquella época, era un procedimiento marítimo frecuente relacionado con el honor.

El barco que pudo haber cambiado la historia

El barco Californian estuvo muy cerca del Titanic todo el tiempo, pero el capitán decidió no moverse de su zona por temor a sufrir un accidente con el hielo. Desafortunadamente, no tenía activo el sistema de comunicaciones y no se enteró sobre la tragedia que tenía lugar a solo unas cuantas millas.