Especial La prostitución y la pornografía en el ciberespacio de los poblanos

Desde la creación de internet se han visto revolucionadas las nuevas pautas para la información, según datos de Google una de las palabras más buscadas sin importar el día en este buscador es “xxx”, entonces podemos sugerir que vivimos en un entorno de doble moral.

En lo absoluto, sería completamente inverosímil, si revisamos la historia por allí de finales de 1800 y principios de 1900 se puede comprobar la aprobación del gobierno a una zona de tolerancia en el Centro Histórico de Puebla, este lugar se localizaba a algunos pasos del barrio de San Antonio.

En un solo click

Ese fue el inicio, después el mundo cambió, ahora conseguimos lo que queremos con solo presionar en una aplicación el servicio que queremos sin salir de nuestra cueva; la prostitución y la pornografía no se quedan en la hecatombe.

Con el surgimiento de los medios audiovisuales se desarrollaron nuevas maneras de satisfacción, un ejemplo cercano fue el cine de ficheras, un estilo de cine con tintes eróticos y que mostraban a la realidad un poco distorsionada como pasa hoy en día en la pornografía; este sentimiento de soledad por el que pasa y las recompensas instantáneas nos sumergieron en el mundo de la realidad liquida.

La libertad de Twitter

Según el sitio de almacenamiento más grande del mundo Pornhub, @pornhub en twitter, México está entre los diez países que más consumen pornografía con un tiempo regular de 8:55 minutos por usuarios situando al estado de Puebla en uno de los de menor consumo, consolidando así el entorno favorable para el surgimiento de nuevos métodos a extender o en su caso hacer promoción, las vías principales y la más cargadas son las redes sociales, desde lo legal hasta lo ilegal encontramos a agencias de escorts, escorts independientes hasta páginas oficiales de sitios xxx como Pornhub (1.2 millones de seguidores), cumlouader (321 k de seguidores), xvideos (383, 6 de seguidores), etc.

Una de las ventanas principales al porno y la prostitución es twitter por la libertad que otorga a sus usuarios, en esta red social se pueden encontrar desde modelos eróticas poblanas como en el caso de Annie Sex Teen con 507 k seguidores, modelos internacionales de la talla de Dillion Harper que cuenta con 327,7 mil seguidores con el fin de crear un puente entre la red social y sus sitios web, (esos sitios son Premium).

Un tema que nos lleva al mismo lugar

Según los expertos en el acto jurídico las prostitutas se diferencian de entre las escorts en cuanto tipo de compañía que brindan, mientras las cortesanas ofrecen tener relaciones sexuales por una suma de dinero, las escorts son solo acompañantes, sin embargo los abogados son claros: el hecho de mantener relaciones sexuales se puede definir como prostitución por lo tanto cae una ilegalidad, la mayoría de este tipo de personas se tapan con el nombre escort para pasar desapercibidas por la ley al ser una práctica aceptada: En la actualidad existen más de 1500 anunciantes no solo en Twitter sino en sitios como mileroticas.com, desaires.com, sustitutas.com, etc, donde ofrecen sus servicios de acompañamiento en donde comúnmente sus anuncios se estructuran de una foto erótica, descripción de sus servicios, horario y su modo de contacto. Las aseveraciones de esta práctica no van del tipo de ética, el riesgo de estafa y de estar sujetas a trata de personas además de los peligros sanitarios que pueden llegar a ocasionar hacen de esta una práctica peligrosa en modo que es posible dar un mejoramiento y una apertura a superiores entornos para quienes hagan uso de estos servicios o en el otro lado de la moneda, su prohibición total.

Pornografía y prostitución

En una entrevista al periodista Español Ismael López para el canal de Youtube Sin filtros menciono: “Recuerdo que preguntaba muchísimo, donde está el límite entre el porno y la prostitución, la respuesta es que no lo hay, asistí a un rodaje, había 5 chicas, todas actrices porno profesionales, y luego había unos 10 chicos que pagaron unos mil euros, era una especie de casting donde te enseñaban a ser actor porno, pero para mí era prostitución con una cámara”.

Si reflexionamos un poco, cuál es la diferencia entre todos estos conceptos, la pornografía es ver a dos personas mantener relaciones sexuales y la prostitución es pagar para mantener coito, es acaso lo mismo, para nada, pero si se busca lo mismo, en un mundo donde el placer es para muchos la mayor fuente de energía la interconexión nos provee las herramientas, es seguro que irán trascendiendo, puede que para dentro de 20 años haya tecnología al alcance de todos que se ocupe de esta necesidad fisiológica, la realidad virtual nos está alcanzando, pero eso es otro tema.