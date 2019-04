'Star Wars: The Rise of Skywalker' mostrará más poderes de la Fuerza: J.J. Abrams

J.J. Abrams tiene atrapados a todos los fans de Star Wars con las numerosas revelaciones que se hicieron en los últimos días sobre The Rise of Skywalker, el título de la próxima película de la exitosa franquicia.

El director aprovechó la Star Wars Celebration para dar a conocer más detalles sobre el filme que llegará en diciembre de este año, y que significará otra despedida parcial del fantástico universo de luchas de naves espaciales y sables de luz.

Durante un panel del evento y ante las preguntas de Stephen Colbert, J.J Abrams dio a conocer que The Rise of Skywalker mostrará nuevos poderes de la Fuerza, los cuales no se han visto en ninguna de las películas anteriores.

“Voy a decir esto, hay algunas cosas extraordinarias que el personaje, y Daisy Ridley hizo, pero diré que algunas de las cosas fueron posibles gracias a la coordinadora de acrobacias, que fue simplemente increíbles”, mencionó Abrams.

Entre las capacidades de los Jedi que han sido mostradas en las películas encontramos el control de la mente mediante palabras o contacto visual, el poder de mover objetos o crear relámpagos para atacar a sus rivales. Otra habilidad que debutó recientemente fue la proyección astral, como lo hizo Luke Skywalker en la última entrega de la franquicia.

Si tomamos en cuenta las declaraciones de Abrams, todo indica que estas nuevas habilidades o poderes de la Fuerza estarán muy relacionadas con el plano físico, después de haber hecho énfasis en el tema de las acrobacias de Ridley.

A partir de ello, han surgido numerosas teorías e hipótesis; entre las más radicales, aseguran que Ridley será capaz de levitar, aunque otros proponen que realizará múltiples movimientos en un solo salto, como se mostró en un fragmento del primer tráiler liberado de The Rise of Skywalker.