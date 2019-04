'Checo' Pérez sella gran carrera y termina 8º en Shanghái

Sergio Checo Pérez hizo una excelente carrera en el Gran Premio de Shanghái 2019, donde terminó octavo pese a haber salido de la posición 12ª en parrilla. De esta manera, volvió a la cosecha de puntos tras la carrera de Bahréin, donde finalizó en el décimo puesto.

El mexicano sumó cuatro unidades para Racing Point, imponiéndose de clara manera a Alexander Albon de Toro Rosso y Kimmi Räikkonen de Alfa Romeo, quienes finalizaron en la novena y la décima plaza, respectivamente.

Con ello, Checo subió algunos puestos en la clasificación mundial en el campeonato de pilotos, pasando del lugar 15 al 12º. El tapatío está muy cerca de meterse en el Top 10; en estos momentos, tiene por delante a Ricciardo y Hulkenberg, ambos con seis unidades.

La carrera mil de la Fórmula 1 fue conquistada por el británico Lewis Hamilton, quien apunta a repetir la gloria del año pasado, aunque va seguido de su coequipero de Mercedes, Valtteri Bottas, y el alemán Sebastian Vettel, quien no logra acabar con la hegemonía de los dos anteriores.

El Gran Premio de Shanghái estuvo carente de emociones, especialmente, porque los representantes de la escudería alemana dejaron ver su dominio desde el primer momento. A lo anterior, destaca que es la tercera ocasión en que los pilotos de Mercedes marcan el 1-2.

En el caso particular de Hamilton, la tercera carrera del campeonato de la Fórmula 1 representó su victoria 75 en toda su trayectoria en la élite del automovilismo, logrando marcar un tiempo de 1:32:06.350.

Las sensaciones provocadas por Checo Pérez en la carrera fueron positivas, debido a que demostró un gran control y temple en cuanto el semáforo se puso en verde.

El mexicano exhibió su gran capacidad al escalar varias posiciones incluso antes de que terminara la primera vuelta, lo que le permitió una mejor gestión para mantenerse en la zona de puntos.

"I'm very happy to score four points today. This was never going to be our strongest track, so it's important to take opportunities such as today. I think we have the potential to be stronger at the next race in Baku." — Sergio Checo Pérez