Scott Derrickson asegura que 'Avengers: Endgame' será espectacular

Los días de abril transcurren con una lentitud insoportable para los fanáticos asiduos de Marvel que cuentan los minutos en retrospectiva hasta el estreno de Vengadores: Endgame (2019) marcado en el calendario para el próximo 26 de abril.

Aunque algunos afortunados han podido asistir a las proyecciones de prueba de la cinta, estos firman un contrato de confidencialidad. Por ello, estos individuos tienen estrictamente prohibido comentar cualquier aspecto sobre su trama.

Sin embargo, existe otra manera de enterarse antes que nadie sobre el argumento de Vengadores: Endgame. Tal es el caso de Scott Derrickson quien es director de Doctor Strange (2016). Este cineasta compartió espacio con los hermanos Russo mientras se encontraba en la postproducción de su cinta, momento que utilizó para saber acerca de Los Vengadores 3 y 4.

While editing Doctor Strange at Marvel, I ran into Joe Russo outside the men’s room. He pitched me the basic story for both Infinity War and Endgame. I told him that if he could make the first movie work, the second movie would be fucking incredible.#TrueStory — N O S ? ? I ? ? ? ? ⊥ ⊥ O ? S (@scottderrickson) 3 de abril de 2019