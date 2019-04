'Tienda de unicornios': Netflix sale a la defensa de Brie Larson

La primera cinta de Marvel protagonizada por una superheroína aún permanece en lo más alto de 2019, Capitana Marvel ha recaudado hasta el momento más de mil 41 millones de dólares en la taquilla mundial.

Sin duda, este será un gran año para Brie Larson ya que además de interpretar a Carol Danvers en su película individual, se juntará con el resto de los superhéroes del estudio en Vengadores: Endgame (2019).

Sin embargo, el mayor desafío de la ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz por su participación en el filme La Habitación (2015) será su ópera prima Tienda de unicornios (2019) la cual ya se encuentra disponible para su visualización en Netflix.

Ante de la llegada de Tienda de unicornios a la plataforma de streaming, Netflix presentó un tráiler que adelantaba los principales aspectos de la trama. Tanto el avance como la cinta han tenido opiniones divididas, situación que se manifestó en redes sociales en contra de la protagonista y directora.

Lol this looks like bleh. Take notes from Jonah Hill, who was mentored by Martin Scorsese, and took years before he made his directorial debut out of respect for the artistry of film and the position of director. This seems like she’s just riding Captain Marvel’s wave. ?? — Joe Gil (@TheJoeGil) 22 de marzo de 2019