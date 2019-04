'Stardust' carecerá de los derechos musicales de David Bowie

En una época donde las cintas basadas en la vida de algún músico icónico de la industria se encuentran en pleno auge, las grandes productoras apuestan por una superproducción de la talla de Bohemian Rhapsody (2018) sobre Queen o Rocketman (2019) de Elton John.

Sin embargo, las producciones independientes que aplican este género cinematográfico a sus proyectos llevan bastantes años realizándose. Algunas como Mi nombre es John Lennon (2009) y Control sobre la vida de Joy Division son algunos de los mejores ejemplos.

En este sentido, la productora independiente Salon Pictures pretende realizar una cinta sobre el legendario músico británico David Bowie. Este proyecto se titula Stardust, el cual relatará un momento muy específico en su vida.

El hijo de David Bowie, quien también es un reconocido cineasta, Duncan Jones conocido por cintas como su exitosa ópera prima Moon (2009), la película de acción Source Code (2011) y la adaptación cinematográfica de Warcraft (2016), aseveró que Stardust no contará con la música original de su padre ni con la aprobación de su familia.

“La prensa debería informarse mejor. Estoy bastante seguro de que a nadie le han otorgado los derechos de la música para ninguna película biográfica. Yo lo sabría. No estoy diciendo que esta película no se realizará, estoy diciendo no tendrá la música de David Bowie. Si los espectadores desean ver una cinta sin su música o la bendición de la familia, depende de ellos”