El Old Trafford no olvida al 'Chicharito', lo aclaman en Manchester

Foto: @tdn_twit Este sábado, el West Ham United visitó el Old Trafford para jugar contra el Manchester United en la Premier League, lo que significó el regreso del atacante mexicano Javier Hernández a su primer campo en Europa. El Chicharito Hernández inició de titular en la derrota de los Hammers contra los Red Devils, sin embargo, a su cambio, la afición del Manchester United no olvidó el paso del mexicano por su equipo. Salió de cambio al minuto 73 para dejar su lugar a Michail Antonio, momento en que toda la afición escarlata en el estadio se levantó para aplaudirlo, un gesto quizá inesperado para muchos. De inmediato, la situación se volvió tendencia en Twitter, con fotografías y videos del momento emotivo para Hernández Balcázar, quien en muchas ocasiones no es apreciado en México. Poco importa que Javier Hernández sea el máximo goleador de la Selección Mexicana de Fútbol con 51 tantos a sus 30 años de edad, y que ya haya podido jugar en clubes como Manchester United y Real Madrid. Asimismo, la calidad del mexicano ha sido probada en el Bayer 04 Leverkusen y ahora en el West Ham United. Su club de debut fue el Guadalajara, donde salió campeón de goleo en 2010.