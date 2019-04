'Vaselina' tendrá una precuela llamada 'Summer Loving'

La industria hollywoodense genera ganancias millonarias anuales debido a las producciones cinematográficas y televisivas basadas en continuaciones, reinicios, remakes, nuevas versiones, secuelas y precuelas de licencias ya conocidas.

Próximamente se estrenará una nueva entrega de una de las franquicias musicales más emblemáticas de la historia, Vaselina (Grease por su título en inglés). Según informa el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el estudio Paramount Players estaría trabajando en una precuela del filme.

Este proyecto lleva por título Summer Loving, frase que hace alusión a una pieza del mismo nombre interpretada por los personajes de Olivia Newton-John y John Travolta en la película original de 1978.

La fuente también compartió que el libreto de Summer Loving estaría firmado por el reconocido guionista John August quien es un frecuente colaborador de Tim Burton, cuyos principales trabajos son El Gran Pez (2003) y Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005).

Este año, John August estrenará dos de sus más recientes guiones de su autoría, la primera producción será la versión live action del clásico animado de Disney, Aladdín (2019) y la segunda, la cinta de horror producida por Guillermo del Toro, Scary Stories to Tell in the Dark (2019).

Se desconoce si algún miembro del reparto original de Vaselina (1978) regresará para la precuela Summer Loving. La persona encargada de dirigir tampoco ha sido revelada, así como la fecha de estreno tentativa que permanece como una incógnita hasta el momento.

Solamente se ha compartido una breve descripción de la trama, la cual estaría localizada en el verano antecesor de los eventos de Vaselina, específicamente cuando los personajes de Olivia Newton-John y John Travolta, Sandy Olsson y Dany Zuko respectivamente, se encuentran por primera vez.