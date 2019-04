¡Cuidado con los tarjetazos en Semana Santa!, advierte la Condusef

Durante los periodos vacacionales, las personas suelen elevar su gasto en entretenimiento o compras, por lo que se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de manejar las finanzas personales y del hogar. Semana Santa no es la excepción.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), una de las principales problemáticas de la Semana Santa es el comportamiento irresponsable de los tarjetahabientes, quienes utilizan los plásticos de forma indiscriminada sin ser plenamente conscientes de que deberán pagar las consecuencias tarde o temprano.

Ante esta situación, la Consudef emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios sobrevivan a la Semana Santa. Entre las principales está el consumo de productos y servicios en negocios establecidos, ya que también aumentan los intentos de los delincuentes para defraudar a los usuarios.

“Las recomendaciones que se hacen es que consuman en empresas o negocios establecidos y reconocidos, sí pueden hacerlo por Internet, pero siempre hay que cerciorarse que la página es confiable, no reciban recomendaciones de terceros; obviamente tienen que cuidar su gasto, no nos excedamos, el pago con tarjeta está bien, no hay mayor problema, pero sobre todo con la tarjeta de crédito, hay que tener cuidado, hay que evitar los tarjetazos y hay que cuidar los plásticos”, comentó el subdelegado de la Condusef, en San Luis Potosí, Felipe Alberto Athié Herrera, para El Sol de San Luis.