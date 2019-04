Tim Burton negó por completo una secuela de 'Beetlejuice'

Más de tres décadas han pasado desde que Tim Burton revolucionara los largometrajes sobre fantasmas con la segunda cinta de su carrera, Beetlejuice (1988) la cual fue protagonizada por uno de sus icónicos colaboradores, Michael Keaton.

Esta dupla volvió a trabajar en la cinta más reciente de Disney, la nueva adaptación cinematográfica de su clásico animado Dumbo (2019). Tras juntarse nuevamente, los cuestionamientos sobre una secuela de Beetlejuice comenzaron a surgir.

Luego de diversas especulaciones sobre una posible Beetlejuice 2, fue el propio Tim Burton quien finalizó con los rumores, declarando de manera implacable que no hay ningún plan para su realización.

Tim Burton lo declaró así durante la promoción de Dumbo en territorio estadounidense, varios medios como USA Today hicieron eco de sus palabras donde resaltó principalmente que duda que algún día pueda concretarse un nuevo proyecto de Beetlejuice.

“Nada, no hay nada. Por más preguntas que me formulen, la respuesta seguirá siendo la misma. No sé si vaya a haber una secuela, lo dudo mucho”, mencionó Tim Burton en entrevista.