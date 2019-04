No se reconoce el trabajo del INEE: Teresa Bracho

La consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, aseguró que su organismo no ha sido reconocido por el trabajo que ha desempeñado desde el sexenio anterior.

En medio de la polémica por la Reforma Educativa, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha cargado contra el instituto al punto que se está condenando a su desaparición.

Es por ello que Bracho afirma que se “desconoce el trabajo que realiza el instituto”, que de aprobarse la nueva ley educativa que está en la Cámara de Diputados, prácticamente desaparecerían.

“El juicio que se hace del instituto es un juicio sumario equivocado que no toma en cuenta lo que es el instituto, desconoce el trabajo que realiza el instituto y que el riesgo de perder eso que hacemos en el instituto y lo que se ha construido, no en dos años, no en seis años sino a lo largo de 17 años; es un trabajo importante que no debiera perderse”, advirtió.